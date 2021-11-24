На Хмельниччині підприємця засуджено за напад на журналістку

Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Засудженому визначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, звільнивши від реального відбування покарання з випробуванням. Також суд зобов’язав його відшкодувати потерпілій моральну шкоду.

У березні 2020 року потерпіла разом з оператором за редакційним завданням знімала в м. Красилів матеріал про перебіг карантину та стан торгівлі медичними препаратами та засобами індивідуального захисту.

В одному із магазинів між журналісткою та підприємцем виник конфлікт через питання про походження та документи на медичні маски, які там продавались. Під час суперечки засуджений почав викручувати їй руку, завдавши тілесних ушкоджень.

Нещодавно Старокостянтинівський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підозрюваного винним у насильстві щодо журналіста та визначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, звільнивши від реального ув’язнення з випробувальним терміном. Також суд зобов’язав чоловіка відшкодувати потерпілій 20 тисяч гривень моральної шкоди, половину з яких він сплатив ще під час розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області