Трьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої на Сумщині взято під варту

За клопотанням слідчого та ювенальних прокурорів рішенням суду трьом підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. При цьому двом – без права на заставу, їх третій спільник може вийти під 242 тис. 240 грн застави.

Мова йде про подію, що сталась в одному з населених пунктів Конотопського району 29 липня 2024 року. Пізно ввечері 17-річна дівчина сіла в попутну автівку, щоб доїхати дому. У транспортному засобі знаходились троє молодиків, яким 24, 21 та 20 років. Однак замість того, щоб підвезти дівчину додому, вони заїхали у лісосмугу та почали чіплятися до неповнолітньої, пропонуючи їй вступити у статеві зносини.

Отримавши відмову від потерпілої, чоловіки почали погрожувати пневматичним пістолетом, після чого вдалися до дій сексуального характеру. Надалі молодики відвезли дівчину до міста, де у квартирі один із них повторно зґвалтував потерпілу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 (згвалтування) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура