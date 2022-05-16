На Вінниччині чоловік кинув вибуховий пристрій в своїх знайомих

13 травня гайсинські поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту кинув у бік своїх знайомих вибуховий пристрій. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Близько 23.20 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від мешканця Гайсинського району про те, що на вулиці села він почув вибух.

Для з’ясування обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Хмеляра, на місці злочину оперативники затримали нетверезого 32–річного зловмисника.

Поліцейські з’ясували, що підозрюваний разом з чотирма знайомими розпивали спиртні напої.

Після застілля між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого зловмисник кинув у бік своїх знайомих вибуховий пристрій.

Потерпілі отримали травми та госпіталізовані до медичного закладу. Наразі загрози їхньому життю немає.

Підозрюваного затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження відповідно до ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області