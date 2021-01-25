На Кіровоградщині взяли під варту чоловіка, який знущався над жінкою

Жителя Олександрівського району, який побив металевим прутом жінку, на час досудового розслідування взяли під варту.

Про це йдеться в матеріалах Олександрівського районного суду, передає Златопіль.

Пригода сталася 18 жовтня 2020 року. Підозрюваний, за його словами, перебував у пригніченому настрої. Зайшов у будинок, де проживав спільно зі співмешканкою. Жінка якраз відпочивала на ліжку. Скориставшись її безпорадним станом, побив потерпілу металевим прутом.

Окрім цього, чоловіка підозрюють у крадіжці і систематичному моральному знущанні над співмешканкою.

За цими фактами розпочали кримінальне провадження. На час досудового розслідування чоловіка взяли під варту. // Дзеркало Кіровоградщини