На Кіровоградщині взяли під варту чоловіка, який знущався над жінкою
Жителя Олександрівського району, який побив металевим прутом жінку, на час досудового розслідування взяли під варту.
Про це йдеться в матеріалах Олександрівського районного суду, передає Златопіль.
Пригода сталася 18 жовтня 2020 року. Підозрюваний, за його словами, перебував у пригніченому настрої. Зайшов у будинок, де проживав спільно зі співмешканкою. Жінка якраз відпочивала на ліжку. Скориставшись її безпорадним станом, побив потерпілу металевим прутом.
Окрім цього, чоловіка підозрюють у крадіжці і систематичному моральному знущанні над співмешканкою.
За цими фактами розпочали кримінальне провадження. На час досудового розслідування чоловіка взяли під варту. // Дзеркало КіровоградщиниTweet