СБУ виявила арсенал зброї та боєприпасів у центрі Києва

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Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45×39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

СБУ

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