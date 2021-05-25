СБУ виявила арсенал зброї та боєприпасів у центрі Києва
Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
- майже 1 кг пластиду;
- 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
- 5 споряджених магазинів до автомата;
- 320 набоїв калібру 5,45×39 мм.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.Tweet