У Житомирі організоване угруповання заробляло на збуті ув’язненим наркотичних засобів

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів у місця позбавлення волі, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 307 КК України).

Слідством установлено, що неодноразово судимий 35-річний житель Києва, відбуваючи чергове покарання в одній з виправних колоній Житомирщини, створив злочинне угруповання, залучивши двох осіб, які відбували покарання у цій установі та двох коростенців, колишніх засуджених, які перебували на волі.

Так, стійке злочинне угрупування з п’яти осіб, з метою одержання незаконного прибутку, з вересня по грудень 2021 року, за налагодженою схемою, займалося незаконним придбанням і збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів наркозалежним ув’язненим.

Підозрювані діяли відповідно до розподілених ролей. Киянин-організатор координував дії співучасників за допомогою мобільного зв’язку, контролював дотримання конспіративних заходів, перераховував гроші на банківські картки «продавців», підшукував покупців серед засуджених тощо.

Двоє ув’язнених виконували його доручення, а ті, що перебували на волі, отримували, фасували, зберігали та перекидали через огорожу установи пакунки з наркотичними і сильнодіючими лікарськими засобами.

Щомісячний прибуток наркоторговців сягав 480 тис. грн, частину з яких відразу використовували на закупівлю нових партій.

Експерти встановили, що підозрювані активно торгували метадоном, канабісом, а також сильнодіючими лікарськими засобами – димедролом у великих розмірах.

Під час огляду місця події вилучено понад 450 згортків наркотичних і сильнодіючих засобів, приготовлених до збуту, а також 7 мобільних телефонів. На вилучені речі накладено арешт.

У вівторок, 7 червня, організатору обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи перебуває на розгляді у суді.

Також підготовлено клопотання про арешт нерухомого майна організатора угруповання та банківських рахунків, які використовувалися ним для обігу незаконно отриманих коштів.

Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в області ДБН Нацполіції України та СВ Головного управління Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури