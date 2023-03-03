Колаборант очолив структурний підрозділ в незаконному органі влади під час окупації смт Великий Бурлук

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру мешканцю смт Великий Бурлук за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

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Підозрюваний виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації, брав участь у нарадах, проводив збори аграріїв, здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади та організовував створення нових структурних підрозділів.

Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводять відділення № 2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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