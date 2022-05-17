Ексочільницю управління Держкомзему підозрюють у діях, що призвели до незаконного відчуження земель НААН

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури ексначальниці міськрайонного управління Держкомзему у місті Берегове і Берегівському районі повідомлено про підозру у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, дії службової особи призвели до передачі громадянам двох земельних ділянок загальною площею 4 га на території Берегівщини. При цьому підозрювана достеменно знала, що вказані землі знаходилися у постійному користуванні Національної академії аграрних наук України.

Так, очільниця управління склала та видала завідомо незаконні державні акти на право власності, підписала необхідну земельну документацію. Як наслідок, землі було передано громадянам нібито для ведення особистого селянського господарства. Їх вартість на момент вчинення злочину складала 181 тис. грн, наразі ж ці ділянки оцінюють у понад 4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Берегівського райвідділу поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури