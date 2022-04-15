На Вінниччині чоловік пропонував прикордонникам 1000 доларів за незаконний перетин кордону

13 квітня в міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» працівники поліції спільно з прикордонниками затримали 38–річного мешканця Запорізької області. Фігурант пропонував хабар прикордоннику за сприяння у незаконному перетині кордону.

Перебуваючи на пропускному пункті, чоловік надав прикордоннику для перевірки пенсійне посвідчення. Помітивши на документі ознаки підробки, офіцер відмовився надавати правопорушнику дозвіл на перетин кордон. Аби залагодити питання зловмисник запропонував працівнику 1000 доларів США, після чого був відразу затриманий.

Для подальшого документування правопорушення на місце події прибули працівники поліції.

Грошові кошти вилучено.

За словами керівника Могилів – Подільського районного відділу поліці Василя Ободовського, зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За таке правопорушення зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Слідство готує матеріали для оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області