На Вінниччині поліцейські  припинили  масштабний незаконний  видобуток глини

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області задокументовано незаконний видобуток корисних копалин місцевим заводом на ділянці площею 3,5 га. Оперативне супроводження розслідування здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, 8 вересня працівники слідчого управління провели огляд місць вчинення правопорушень та задокументували незаконне користування надрами.

Попереднім слідством встановлено, що в місті Хмільник приватне підприємство виготовляло цеглу з глини, яку видобувало на суміжній ділянці, не маючи жодних на те дозвільних документів.

Поліцейські вилучили 2 одиниці спецтехніки, які використовувалися у незаконній розробці надр та 500 тисяч цегли. Слідство клопотатиме в суді про накладення арешту на вилучені речові докази.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України встановлюються об’єми видобутої глини та розмір завданих державі збитків, який може сягати мільйонів гривень.

Триває слідство.

Поліція продовжує системну роботу щодо виявлення та документування фактів незаконного користування природними ресурсами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області