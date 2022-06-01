На Вінниччині посадовиця сприяла незаконному видобутку граніту загальнонебезпечним способом

46-річна підозрювана без наявності спеціального дозволу на розробку надр сприяла у незаконному видобутку корисних копалин об’ємом 62 тисячі метрів кубічних.

Cлідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області повідомили про підозру керівниці виробничого підрозділу, яка порушила правила охорони або використання надр.

За інформацією слідства, 46-річна керівниця виробничого підрозділу кар’єру, розташованого поблизу м. Ладижин, після закінчення у 2015 році спеціального дозволу на користування надрами сприяла незаконному видобутку граніту одному з державних підприємств. Впродовж 2016 року на одній з ділянок родовища незаконно видобули 62 тисяч метрів кубічних корисних копалин.

Правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр), обвинувальний акт скеровано до суду. За такий злочин зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Оперативний супровід забезпечили працівники Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області