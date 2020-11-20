На Вінниччині судитимуть ще одне злочинне угруповання за вимагання «боргів»  

Про це повідомив керівник обласного управління стратегічних розслідувань Сергій Малина.

За словами керівника управління, до складу угруповання, яке «спеціалізувалося» на вимаганні коштів з громадян, увійшли особи зі зв’язками у кримінальному середовищі. Зловмисники погрозами фізичної розправи змушували громадян віддавати їм кошти як повернення «боргів». Зокрема, з місцевого мешканця обвинувачені вимагали повернення 19 тисяч доларів США.

«У подібний спосіб учасники угруповання змусили чоловіка віддати їм 12 тисяч доларів США та вимагали від нього сплати ще сім тисяч. Крім того, серед вимагачів був і син потерпілого», — зазначив Сергій Малина.

27 серпня 2020 року за результатами ряду санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою вилучили зброю, набої, боєприпаси. Також вилучені блокнот з «чорновими» записами про осіб, які «заборгували» гроші, паспорти, видані на ім’я інших осіб, та інші речі і документи, що свідчать про причетність групи до вчинення злочинів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно двох зловмисників направлено до суду. Їм інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За вчинення обвинуваченим може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадуємо, що на Вінниччині судитимуть злочинну групу осіб, які силою відібрали у місцевого мешканця автомобіль та вимагали повернення «боргу» для поповнення так званого «злодійського общака».

Департамент стратегічних розслідувань

Національна поліція України