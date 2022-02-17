На Вінниччині виробляли фальсифікований алкоголь, маркований відомими торговими брендами

Організував протиправну діяльність 46-річний житель Вінницького району. До виконання безпосередніх функцій з виготовлення, фасування та транспортування спиртного чоловік долучив п’ятеро спільників. Небезпечну продукцію ділки виготовляли в орендованих гаражах та продавали оптовими партіями та вроздріб на території області. Під час проведення ряду обшуків слідчі вилучили понад три тонни спирту, готовий для продажу фальсифікат, обладнання та матеріали для виробництва контрафактного товару.

Викрили діяльність злочинної групи оперативники управління карного розшуку, працівники управління превентивної діяльності та Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції. Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці роти поліції особливого призначення.

За словами керівника Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Ігора Чебана, під час обшуку за місцем проживання організатора слідчі вилучили понад 100 готових для продажу тетрапаків з коньяком, спиртову суміш, яку зловмисники використовували в процесі виробництва сурогату, тару для фасування, грошові кошти, револьвер та набої.

Алкогольну продукцію зловмисники виготовляли в орендованих гаражах у селі Зарванці, там же вони зберігали спирт, обладнання для розливу і пакування сурогату. З гаражів поліцейські вилучили понад 50 бочок та каністр зі спиртом загальним об’ємом три тонни.

За оперативною інформацією, під виглядом алкогольної продукції відомих брендів, зловмисники продавали на території області небезпечний для життя та здоров’я людей сурогат.

Поліція розслідує кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області