На Вінниччині затримали злочинну групу, яка обкрадала пенсіонерів по всій Україні

До складу групи входило п’ятеро жителів Житомирщини, частина з яких раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Зловмисники, серед яких було двоє чоловіків та троє жінок, вчинили низку крадіжок з будинків пенсіонерів. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників після вчинення чергового злочину на території Гніванської територіальної громади.

З автомобіля затриманих вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, підозрювані проникли до будинку 81-річної жінки, звідки винесли її останні заощадження – близько 20 тисяч гривень та зникли на автомобілі. Поліцейські знайшли свідків, які бачили приїжджих, що допомогло встановити та затримати крадіїв на території Жмеринського району.

За наявною інформацією, учасники групи «гастролювали» різними регіонами України та обкрадали будинки. Переважна більшість потерпілих від їхніх неправомірних дій – пенсіонери. Члени групи обкрадали будинки за відсутності господарів або під різними приводами заходили до їх помешкань. Відволікши увагу господарів, виносили їх кошти, цінні речі та зникали.

Так, у Іллінецькій територіальній громаді зловмисники викрали з будинку місцевої пенсіонерки 74 тисячі гривень, а у мешканки Шаргородської територіальної громади – 300 гривень та золоті прикраси.

За фактами скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, відкриті кримінальні провадження. За такі злочини зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Троє учасників групи затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії з документування злочинної діяльності зловмисників.

Відділ комунікації поліції Вінницької області