В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В Чечеловском районе Днепра местные жители обнаружили окровавленный труп мужчины. Полиция установила подозреваемого в убийстве и задержала его.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на сообщение пресс-службы Полиции в Днепропетровской области.

Напомним, что труп неизвестного мужчины с колото-резаной раной на шее обнаружили утром 2 ноября местные жители на улице Надежды Алексеенко. Тело лежало возле дома №4 — приехавшие на место вызова медики скорой лишь констатировали смерть мужчины.

Полиция установила личность погибшего — им оказался 42-летний ранее судимый житель Покровского района. Как оказалось, мужчина распивал спиртные напитки в компании 32-летнего жителя Каменского. Во время «застолья» между ними возникла ссора, в ходе которой каменчанин схватил нож и удар им в шею своего собутыльника. Ранение оказалось смертельным и потерпевший умер на месте.

Полиция установила местонахождение подозреваемого в убийстве жителя Каменского и задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту были внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.