На Вінниччині затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на 96-річного ветерана

25 січня за підозрою у вчиненні розбійного нападу працівники поліції затримали жителів Кіровоградської області. Чоловік та жінка в масках увірвались до будинку пенсіонера та, застосувавши силу, заволоділи його грошовими коштами в сумі 6000 гривень та мобільним телефоном.

Злочин було вчинено 3 січня. На спецлінію «102» Тульчинського районного відділу поліції наступного дня подзвонив племінник потерпілого та повідомив що близько 18:00 двоє невідомих осіб проникли в будинок, що знаходиться в селі Шура-Копіївська та напали на літнього чоловіка.

Зі слів потерпілого дідуся, один з нападників кинув його на підлогу, душив та вимагав гроші. Зловмисники залякали безпомічного літнього чоловіка, який пересувався на милицях, тож він сказав, де лежать усі його заощадження. Забравши гроші та телефон, нападники втекли.

25 січня поліцейські управління карного розшуку спільно з Тульчинськими поліцейськими в ході проведення розшукових заходів у м. Кропивницькому затримали підозрюваних. Затримані – мешканці Кіровоградської області віком 20 та 26 років.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру. Слідством готуються матеріали для оголошення про підозру його спільниці та обрання обом зловмисникам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області