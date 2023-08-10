На Вінниччині ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство місцевого депутата

Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради.

Батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ». Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення росіі виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив «допомогти» батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США, оцінивши у таку суму життя свого колеги.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.

Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюється можлива участь батька затриманого – екснардепа-регіонала в замовленні вбивства.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР