На Вінниччині хабарі у ₴101 тис. викрито депутата міськради

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї із міських рад Вінниччини у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підозрюється, що представник інтересів жителів територіальної громади, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, за неправомірну вигоду в сумі 101 тис. грн обіцяв керівнику одного із місцевих підприємств не реагувати та не ініціювати перед міською радою питання щодо незаконного використання товариством земельної ділянки та підняття орендної ставки на ділянку, яка орендується товариством та на якій розміщені його виробничі потужності.

Правоохоронці затримали депутата органу місцевого самоврядування затримали після отримання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тис. грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – УСР у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури