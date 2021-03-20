В Черниговской области безработный убил пенсионерку ради 7 тысяч гривен

В Черниговской области в частном доме было обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти. Вскоре правоохранители установили и задержали причастного к убийству пенсионерки из корыстных побуждений. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Криминальная полиция Черниговского районного управления полиции и Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области установили и задержали причастного к убийству пенсионерки из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

Утром 15 марта в полицию поступило сообщение об убийстве пенсионерки в Черниговском районе. Сын долго не мог дозвониться до матери, проживающей в селе в 25 километрах от Чернигова. Когда он приехал к ней, обнаружил на полу окровавленное тело 81-летней женщины. Беспорядок в доме указывал на то, что убийца что-то искал.

В ходе осмотра места происшествия полицейские собрали вещественные доказательства. Медики констатировали, что причина смерти — телесные повреждения, нанесенные тупым предметом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска и отдела криминальной полиции установили, что к преступлению причастен 37-летний черниговец.

Полиция установила, что подозреваемый безработный и злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Пенсионерку мужчина убил из корыстных побуждений. Он рассказал, что во время поисков денег в доме старушки удалось найти чуть больше 7 тысяч гривен. После убийства пенсионерки свои вещи он сжег, а молоток выбросил в реку.

Вчера вечером орудие преступления полицейские нашли в реке Стержень вблизи ландшафтного парка «Яловщина» в Чернигове.

Как отметили правоохранители, продолжается досудебное расследование в рамках производства, открытого по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — убийство из корыстных побуждений. Максимальная санкция наказания — пожизненное лишение свободы.