На Вінниччині ОЗГ, учасником якої є депутат, «вибивала» борг з підприємця

Четверо зловмисників, серед яких депутат однієї із районних рад, забрали у потерпілого майно та змусили написати розписку про повернення 9 000 доларів США. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За словами в.о. заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, до поліції звернувся 27-річний підприємець із заявою про те, що з вересня четверо чоловіків віком від 28 до 38 років, серед яких 34-річний депутат, погрожують йому фізичною розправою та змушують повернути борг.

Зловмисники вимагали у потерпілого 9 000 доларів США та змусили написати розписку про повернення коштів й віддати під заставу автомобіль Nissan Primastar і земельну ділянку.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, розписку потерпілого, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Поліцейські Головного управління Нацполіції у Вінницькій області за оперативного супроводу УСБУ повідомили всім фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Організатору та двом його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертому — цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області