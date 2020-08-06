В московской аптеке изготавливали «лекарство» от коронавируса из мертвых рептилий

В Москве на Мосфильмовской улице в частной гомеопатической аптеке накрыли нелегальное производство «лекарств» из мертвых рептилий.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Росздравнадзор по Москве и Московской области, сотрудники ведомства произвели в аптеке контрольную закупку.

Коме этого был произведен осмотр места осуществления деятельности, в ходе которого были обнаружены «лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями».

Сотрудники аптеки пояснили, что применение этих препаратов «исключает заражение пациента коронавирусом». Кроме этого, сотрудники пояснили, что жидкость из сосуда с рептилиями предназначена для лечения детей «абсолютно от любых заболеваний».

Возбуждено административное производство. В настоящий момент продолжается административное расследование. // МК