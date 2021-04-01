На Закарпатті викрито учасників злочинного угруповання, діяльність якого організував та контролював «смотрящий» за СІЗО

Зловмисники «спеціалізувалися» на вимаганні неіснуючих боргів, частину коштів віддавали до так званого злодійського «общака». 29 березня поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання, а 31 березня суд взяв усіх під варту.

За даними слідства, організатор – так званий «смотрящий» за слідчим ізолятором, засуджений за розбій, який встановив та поширював свій злочинний вплив в установі. Там він знайшов двох спільників, які мають зв’язки з кримінальним світом та які також були засуджені за розбій. Звільнившись з місця позбавлення волі, вони під контролем «смотрящого» займалися вимаганням неіснуючих боргів з громадянин. Також організатор залучив до протиправної діяльності місцевого кримінального «авторитета», який допомагав на волі. Частина коштів від протиправної діяльності «йшла» на поповнення так званого «злодійського общака».

Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, слідчі Мукачівського відділу поліції та слідчого управління обласної поліції задокументували факт вимагання коштів з місцевого мешканця. Зловмисники з початку погрожували потерпілому розправою, а потім завдали йому тілесних ушкоджень. Сума коштів, що «вибивали», становила 2 000 доларів США.

29 березня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення затримали чотирьох фігурантів в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами проведених у спецустанові та за місцями проживання зловмисників обшуків вилучили: банківські картки, готівку, мобільні телефони, «чорнові» записи про збір коштів на так званий «общак» та інші речі, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім цього, отримано інформацію, що «смотрящий» спільно з іншим кримінальним «авторитетом» провокували інших осіб вчиняти нові злочини, порушувати правила поведінки в СІЗО, координували отримані від протиправної діяльності кошти та призначали собі помічників.

30 березня на підставі отриманих доказів поліцейські повідомили організатору та учасникам угруповання про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— «смотрящому» за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань) тач. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах);

— кримінальному «авторитету» за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 3 ст. 189;

— трьом учасникам ОЗГ за ч. 5 ст. 27 ч. 2, ч. 3 ст. 189.

Учора, 31 березня, суд взяв під варту кримінального «авторитета» та трьох учасників угруповання.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у якому здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України