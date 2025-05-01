Хмельничанин збирав кошти на сайті знайомств, видаючи себе за військового
Окружною прокуратурою міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 24-річного місцевого жителя за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).
Не маючи постійного джерела доходу, чоловік в 2023 році створив фіктивний акаунт на сайті знайомств, де представлявся військовим одного з військових формувань ЗСУ.
Там він здійснював збір коштів, а замість власного розміщував фото іншого військового у формі.
Потерпілими стали три жінки, які систематично перераховували кошти на його банківську карту.
Всього чоловіку вдалось «заробити» майже 67 тис. грн, які витрачав на власні потреби.
Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури