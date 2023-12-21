Поліцейські Сумщини розслідують обставини замаху на вбивство у Тростянці

Місцева жителька, під час конфлікту зі своїм чоловіком, завдала йому удар ножем у груди. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, а жінка дає свої покази слідчим.

Ввечері, вживаючи алкогольні напої, між подружжям виникла сварка на побутовому ґрунті. Тоді 44-річна жінка схопилася за ніж та завдала удар у груди своєму 36-річному чоловіку. З отриманими тілесними ушкодженнями потерпілого негайно госпіталізували до районної лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази, які вказують на причетність жінки до злочину.

Вчора слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Наразі вирішується питання про обрання відносно жінки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області