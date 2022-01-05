Женщина «купила» сервиз, отдав 70 тысяч мошенникам

В Волынской области интернет-мошенники обманули женщину, сняв 70 тысяч гривен с ее банковской карты

Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные со своей карты.

Об этом сайту «Сегодня» рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Как выяснили правоохранители, местная жительница хотела купить сервиз в интернете. Женщина сообщила псевдопродавцу номер своей банковской карты и пароль к ней. В итоге с ее карты сняли 70 тысяч гривен.

Может ли пострадавшая вернуть деньги?

В полиции говорят, что шансы получить деньги назад у пострадавших есть.

«Шансы раскрыть преступление и вернуть женщине деньги – есть. О пострадавшей могу сказать, что это молодая женщина, которая сообщила мошенникам номер карты и пин-код. Предупреждаем о подобных аферах каждый день, но, как видим, многие попадаются на уловки мошенников», – сказала Бузулук.

Как уберечься от мошенников в интернете?

Полиция дала несколько советов, как правильно покупать вещи в интернете и не потерять средства из-за мошенников: