Збитки у ₴8,5 млн. на оренді майна Національного центру Олександра Довженка – судитимуть екс-начальника регіонального відділення Фонду держмайна України

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між ДП «Національний центр Олександра Довженка», Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та підприємством був укладений додатковий договір щодо оренди приміщень площею понад 5, 5 тис. кв. м по вул. Васильківській, що перебувають на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка».

У подальшому, не зважаючи на внесення змін до чинного законодавства, впродовж 2014-2020 років Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву ставка оренди за вказаним договором не переглядалася.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків екс-начальником регіонального відділення Фонду держмайна України державне підприємство недоотримало орендні платежі на суму понад 8,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно експосадовця скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Голосіївського УП ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура