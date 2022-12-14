СБУ завітала до палкого проповідника «русского мира» на Закарпатті зі «стажем»

У 2012-му священнослужитель був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. “Підкарпатської Русі”.

Служба безпеки України продовжує “турне” об’єктами УПЦ МП. Цього разу вона “завітала” до Кафедрального Свято-Воздвиженського собору Мукачівської єпархії УПЦ в Ужгороді.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола й опублікував фотодокази. “СБУ прийшла “в гості” до отця Сидора, найбільшого на Закарпатті проповідника “русского мира”, – написав він.

Димитрій Сидор – настоятель згаданого вище собору в Ужгороді. Глагола вирішив перерахувати “досягнення” священнослужителя УПЦ МП:

у 2012-му був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. “Підкарпатської Русі” під патронатом РФ;

Сидор – палкий ненависник інших релігійних конфесій;

у 2020 році настоятель собору розміщував на території храму намет ОПЗЖ, де роздавав прихожанам передвиборчі агітки.

Також, за інформацією журналіста, сьогодні СБУ працює у Свято-Покровській церкві Мукачівської єпархії УПЦ, що розташована в Ужгороді. Там шукають пропагандистську літературу, перевіряють, чи це – не черговий осередок “русского мира”. // УНІАН