СБУ завітала до палкого проповідника «русского мира» на Закарпатті зі «стажем»
У 2012-му священнослужитель був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. “Підкарпатської Русі”.
Служба безпеки України продовжує “турне” об’єктами УПЦ МП. Цього разу вона “завітала” до Кафедрального Свято-Воздвиженського собору Мукачівської єпархії УПЦ в Ужгороді.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола й опублікував фотодокази. “СБУ прийшла “в гості” до отця Сидора, найбільшого на Закарпатті проповідника “русского мира”, – написав він.
Димитрій Сидор – настоятель згаданого вище собору в Ужгороді. Глагола вирішив перерахувати “досягнення” священнослужителя УПЦ МП:
- у 2012-му був засуджений за те, що закликав до створення на території Закарпаття т.зв. “Підкарпатської Русі” під патронатом РФ;
- Сидор – палкий ненависник інших релігійних конфесій;
- у 2020 році настоятель собору розміщував на території храму намет ОПЗЖ, де роздавав прихожанам передвиборчі агітки.
Також, за інформацією журналіста, сьогодні СБУ працює у Свято-Покровській церкві Мукачівської єпархії УПЦ, що розташована в Ужгороді. Там шукають пропагандистську літературу, перевіряють, чи це – не черговий осередок “русского мира”. // УНІАНTweet