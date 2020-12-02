На Харківщині чоловіка затримали за вбивство рідного батька

Зловмисником виявився 30-річний житель Золочівського району.

1 грудня близько о 17:40 до Золочівського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що в будину на вул. Б. Хмельницького лежить тіло чоловіка.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. На місці події в одній із кімнат будинку поліцейські виявили тіло чоловіка з чисельними синцями та ножовими пораненнями. Загиблим виявився 58-річний місцевий мешканець.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний син померлого. Чоловік розповів, що після застілля між рідними сталася сварка. В результаті молодик наніс батьку кілька ножових ударів.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим Золочівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області