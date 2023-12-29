На Вінниччині шахрай ошукав більше десятка громадян

23-річний мешканець міста Козятин Хмільницького району представляючись працівником служби безпеки банку за кілька місяців ошукав одинадцятьох осіб. Зловмисник заволодів коштами потерпілих на суму більш ніж 100 000 тисяч гривень. Тепер чоловіку загрожує до 8- років позбавлення волі.

До поліції із повідомлення про вчинення шахрайських дій стосовно неї звернулася 35-річна жителька Івано-Франківської області. Потерпіла повідомила про те, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Зловмисник повідомив жінці, що із її банківської карти намагаються заволодіти грошима, тому негайно потрібно перерахувати кошти на мобільний телефон нібито працівника банку, які потім повернуться. З аналогічними повідомленнями про злочини до правоохоронців звертались ще ряд потерпілих.

Завдяки проведеному комплексу розшукових заходів і слідчих дій поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райуправління викрили правопорушника, який ошукував жителів різних областей України. Правоохоронці встановили, що 23-річний фігурант телефонував за випадковими номерами. Під час розмови він повідомляв потерпілим неправдиву інформацію про те, що начебто хтось намагається зняти кошти з їх банківських рахунків. Аби «запобігти» зняттю коштів, шахрай пропонував співрозмовникам діяти за його інструкцією та здійснити певні операції. Після того, як потерпілі виконували його вказівки, всі кошти з карток зараховувалися на підконтрольні йому банківські рахунки та мобільні телефони.

Наразі слідчі задокументували 11 злочинних епізодів.

Загальна сума збитків, завдана потерпілим, становить понад 100 000 гривень.

Поліція встановлює інших осіб, які могли постраждати від дій зловмисника.

28 грудня на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, слідчим відділенням поліції № 2 Хмільницького райуправління за процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області