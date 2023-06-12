Одесит, який пограбував п’ятьох жінок, проведе понад 7 років за ґратами

Зловмисник вистежував жінок із золотими сережками в громадських місцях, та, дочекавшись слушного моменту, зривав прикраси і тікав. Всі події трапилися наприкінці минулого року на вулицях Київського району.

Своїми протиправними діями, чоловік завдав потерпілим збитків на більш ніж вісім тисяч гривень.

Працівники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 протягом кількох днів затримали підозрюваного, який, як виявилося, вже мав судимість за аналогічні злочини.

Завершивши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто у відкритому викрадені чужого майна (грабежі), поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілих, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який визнав обвинуваченого винним і, приєднавши невідбуту частину покарання за минулий злочин, визначив остаточне покарання у вигляді семи років та двох місяців позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області