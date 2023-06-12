Одесит, який пограбував п’ятьох жінок, проведе понад 7 років за ґратами

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Зловмисник вистежував жінок із золотими сережками в громадських місцях, та, дочекавшись слушного моменту, зривав прикраси і тікав. Всі події трапилися наприкінці минулого року на вулицях Київського району.

Своїми протиправними діями, чоловік завдав потерпілим збитків на більш ніж вісім тисяч гривень.

одесит, який пограбував п'ятьох пенсіонерок, проведе понад сім років за ґратами, - поліція одещини

Працівники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 протягом кількох днів затримали підозрюваного, який, як виявилося, вже мав судимість за аналогічні злочини.

Завершивши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто у відкритому викрадені чужого майна (грабежі), поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілих, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який визнав обвинуваченого винним і, приєднавши невідбуту частину покарання за минулий злочин, визначив остаточне покарання у вигляді семи років та двох місяців позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області

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