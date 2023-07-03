На Вінниччині судитимуть молодика, який вбив 20-річну односельчанку

Прокурором Вінницької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Барського району у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; умисне вбивство з корисливих мотивів).

Слідством установлено, що 24-річний чоловік будучи обізнаним про приватне життя своїх односельчан, вирішив вчинити незаконне заволодіння грошовими коштами та матеріальними цінностями сім’ї потерпілої. Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою власного незаконного особистого збагачення, він 16.02.2023 близько 8 години ранку, перебуваючи на території чужого домогосподарства, через вікно проник в середину будинку потерпілої. Почавши обшукувати кімнати та можливі місця схову коштів та цінностей, був помічений дівчиною, яка несподівано для чоловіка повернулася до будинку.

Не зважаючи на це, він не припинив свої протиправні дії та вчинив напад на 20-річну дівчину, завдавши їй значних тілесних ушкоджень від яких потерпіла померла на місці події. Надалі, не бажаючи бути викритим, чоловік замаскував вбивство під самогубство та зник з місця злочину.

Однак, завдяки кропіткій роботі правоохоронців та ряду вжитих оперативно-розшукових заходів злочин, вчинений в умовах неочевидності було розкрито а злочинця затримано.

У разі доведення винуватості обвинуваченого в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури