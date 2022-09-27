На Вінниччині судитимуть псевдопрокурора так званої «ЛНР»

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 36-річного громадянина України за обвинуваченням у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України), та державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року окупаційними військами російської федерації та представниками так званої «лнр» у захопленому ними селищі Новоайдар Луганської області був незаконно створений правоохоронний орган окупаційної влади – «прокуратура Новоайдарского района Луганськой Народной Республики».

Тоді ж обвинувачений, усвідомлюючи здійснення відкритої військової російської агресії, метою якої є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, переслідуючи свої особисті інтереси, вступив в злочинну змову з окупантами та добровільно погодився на заняття посади «руководителя прокуратуры Новоайдарского района ЛНР».

На вказаній посаді обвинувачений надавав спецслужбам рф, за їхньої політичної, силової і фінансової підтримки, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, реалізуючи повноваження «прокурора» в системі нелегітимних органів влади на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За вчинення таких злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Обвинувачений не був працівником органів прокуратури України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури