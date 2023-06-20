На Вінниччині затримали посадовця під час отримання ним хабаря

32-річний директор одного з підприємств Тульчинського району планував незаконно, без укладання відповідних договорів надати в оренду комунальну техніку за гроші. Затримали посадовця під час передачі грошей. 16 червня слідчі повідомили йому про підозру.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, зловмисник отримав неправомірну вигоду у розмірі 31900 гривень за надання техніки, яка належить підпорядкованому йому підприємству, в оренду.

Задокументували злочинну діяльність посадовця поліцейські Тульчинського райвідділу поліції спільно з Тульчинською окружною прокуратурою. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

Правопорушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області