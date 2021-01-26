В Николаевской области неизвестные убили мужчину

В селе Пески Новоодесского района Николаевской области в частном доме был найден труп 34-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Сообщение в полицию поступило утром 26 января, передает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, криминалисты Следственного управления ГУНП, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт.

При осмотре эксперт обнаружил у погибшего травмы головы и туловища. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к убийству лиц. // Новости N