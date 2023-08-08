На Вінниччині затримали раніше судимого чоловіка, який пограбував АЗС

Чоловіка, який заволодів товаром на автомобільній заправній станції, поліцейські виявили неподалік місця злочину. Речові докази вилучені, зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний житель м. Хмільник, який неодноразово судимий за майнові злочини, вночі 6 серпня зайшов до приміщення автозаправки у м. Хмільник. Чоловік склав до пакета товар та, аби відволікти касирку, замовив послугу приготування їжі. Коли працівниця почала виконувати замовлення, чоловік вийшов з приміщення не розрахувавшись та пішов у невідомому напрямку.

Касирка АЗС за допомогою тривожної кнопки викликали правоохоронців. За отриманим описом підозрюваного розшукали працівники слідчо-оперативної групи поліції та Державної служби охорони, які працювали разом над розкриттям злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу та повідомлення підозри.

Слідчим відділом Хмільницького районного управління поліції розслідується провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області