На Львівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на 13-річну дівчинку та втік з місця події

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 квітня, близько 21.30, у селі Стенятин Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 13-річну місцеву мешканку та поїхав з місця події.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів, учинених дітьми, поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце знаходження автомобіля.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області