У незаконних діях щодо удочеріння підозрюють керівника районної служби у справах дітей в Києві

Ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру начальниці Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації у вчиненні незаконних дій щодо удочеріння дитини, з використанням службового становища (ч. 2 ст. 169 КК України).

За даними слідства, у березні 2021 року з квартири у Деснянському районі м. Києва працівники поліції вилучили дівчинку 2018 року народження, яку мати залишила на свого співмешканця та зникла. З приводу зникнення матері за заявою співмешканця було зареєстровано кримінальне провадження. Працівниками поліції вживались заходи щодо встановлення її місцезнаходження.

Водночас, начальниця Служби у справах дітей та сім’ї, достовірно знаючи, що органами поліції розшукується матір 3-річної дівчинки, яка не позбавлена батьківських прав щодо цієї дитини, вчинила ряд незаконних дій з метою її удочеріння. Посадовиця не вжила жодних заходів для встановлення відомостей про батька дитини та причини зникнення матері. При цьому вона направила до держаних органів запити, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати народження та по-батькові дитини. Отримавши у квітні 2021 року від Державного реєстру актів цивільного стану відповідь про відсутність будь-яких відомостей щодо реєстрації цієї дитини за запитуваними даними, підозрювана використала її для виготовлення нового свідоцтва про народження дівчинки з іншими анкетними даними. Також їй було надано статус дитини позбавленої батьківського піклування, що не відповідало дійсності.

Крім того, підозрювана узгодила своїм підписом висновок про доцільність удочеріння цієї дитини, який був скерований до Деснянського районного суду м. Києва для врахування під час вирішення цього питання у судовому засіданні.

Незаконні дії щодо удочеріння дівчинки не були припинені навіть після того, як в травні 2021 року матір дитини з’явилася до Служби у справах дітей та сім’ї району та надала документи, що підтверджували її материнство.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора