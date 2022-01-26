Службовці привласнили понад мільйон гривень під час будівництва сільської амбулаторії під Житомиром

Днями слідчі Слідчого управління ГУНП в області оголосили про підозри трьом службовцям — керівнику підприємства, інженеру з технічного нагляду та колишньому директору одного з департаментів облдержадміністрації. Правоохоронці інкримінують чоловікам протиправну діяльність, в результаті якої було завищено вартість будівельних робіт на більш як мільйон гривень.

Схему незаконного збагачення викрили поліцейські відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу УСБУ Житомирщини та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Так, встановлено, що восени 2018 року одним із департаментів облдержадміністрації було укладено договір із приватним підприємством на будівництво амбулаторії на 1-2 лікарів з житлом у с. Сінгурах Житомирського району.

Для здійснення нагляду за дотриманням спеціального Порядку будівництва департамент облдержадміністрації уклав відповідний договір з інженером з технічного нагляду.

Однак, як встановлено під час досудового розслідування, у подальшому керівник підприємства, домовившись із вказаною особою, внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт у відповідні офіційні документи.

У результаті на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість таких та витрати підприємству загалом було перераховано понад 3,7 млн гривень. При цьому фактична вартість виконаних робіт та витрат, відповідно до проведених експертних досліджень, становить трохи більше 2,6 млн гривень.

Таким чином у результаті злочинних дій вказаних службових осіб із державного бюджету викрадено більш як мільйон гривень.

Відтак наразі усім трьом службовцям оголошено про підозру у низці протиправних діянь:

32-річному керівникові підприємства – за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України;

56-річному інженеру з технічного нагляду — за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України;

42-річному колишньому керівникові департаменту ОДА – за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Триває досудове розслідування вказаних кримінальних діянь.

Відділ комунікації поліції Житомирської області