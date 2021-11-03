У СБУ прокоментували стан розслідування справи заступника голови ОПУ Татарова

Служба безпеки каже, що не отримала матеріалів справи після зміни органу досудового розслідування.

В Службі безпеки України прокоментували ситуацію із розслідуванням так званої справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який є фігурантом справи про розкрадання коштів Нацгвардії через схеми будівельної корпорації «Укрбуд».

Після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Навесні цього року слідчі СБУ двічі звератилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом, повідомили в пресслужбі СБУ.

«Після того, як Офіс генерального прокурора ані передав справу до суду, ані закрив її (при цьому термін її розслідування за законом сплив) та після вжиття співробітниками СБУ необхідних заходів щодо продовження терміну, справа рахується за СБУ, проте суто номінально – слідчі СБУ не наділені повноваженнями щодо прийняття будь-якого процесуального рішення у ній. Без законної можливості її розслідування», – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на «Укрбуд».

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.

В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов’язків на час слідства, але не звільнили.

Окрім цього, у грудні Печерський райсуд вирішив передати справу Микитася від НАБУ до іншого відомства. Рішення ухвалив Сергій Вовк. Суддя зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити «неіснуючий спір про підслідність» та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

23 грудня заступник генпрокурорки Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в «Укрбуді» від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявляють, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний Суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

Уже 15 січня ВАКС зобов’язав Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова до НАБУ. У лютому Офіс генпрокурора викликав Артема Ситника на допит. Редактор 2Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що це було зроблено, щоб забрати у НАБУ справу Татарова.

У березні Шевченківський районний суд Києва відмовився скасовувати підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. // LB.ua