На Вінниччині затримали жінку, підозрювану в причетності до смерті немовляти

20 квітня працівники Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції затримали 33-річну жительку обласного центру за підозрою в причетності до смерті 3-місячної дитини її знайомої.

19 квітня до поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки м. Вінниця про те, що померло її немовля.

Судово-медичною експертизою встановлено насильницьку смерть дитини.

За словами начальника Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрія Бойцуна, виїздом на місце події поліцейські встановили, що 17 квітня батьки немовляти надали для догляду свою дитину знайомій, 33-річній мешканці м. Вінниці. Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка не втримала малюка та допустила його падіння на асфальт. Дитина отримала травми, що стали причиною її смерті. 19 квітня жінка передала тіло хлопчика матері.

Правопорушниця затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області