250 тис грн хабара за закриття кримінального провадження вимагав начальник слідчого відділення

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника відділення поліції – начальника слідчого відділення одного з районних відділень поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

Слідством встановлено, що посадовець поліції у лютому 2020 року вимагав та одержав від громадянина України 250 тис грн неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.