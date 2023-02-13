У Рівному начальника управління освіти відсторонили через скандал з закупівлями

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Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича відсторонили від посади через скандал з закупівлями продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третяка в Telegram.

У Рівному відсторонили начальника управління освіти через скандал з закупівлями

Фото: начальник управління освіти Рівного Богдан Турович (itvmg com)

Міський голова підписав розпорядження про відсторонення чиновника на час проведення службового розслідування. Про деталі розслідування мер пообіцяв поінформувати пізніше.

За даними “Суспільного”, Туровича пов’язують зі скандалом з закупівлею продуктів для дитячих садків Рівного. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 гривень за кілограм. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

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