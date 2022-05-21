На Полтавщині затримали на хабарі керівника районної військової адміністрації

Слідчими Слідчого управління поліції Полтавської області спільно з регіональним управлінням СБУ, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, затримано керівника однієї з військових районних адміністрацій (він же депутат селищної ради) за підозрою в отриманні неправомірної вигоди від суб’єкта господарської діяльності.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, зазначив: «За попередньою інформацією, керівник військової адміністрації обіцяв за півмільйона гривень не чинити перешкод для провадження бізнесу місцевого підприємства в умовах дії правових обмежень воєнного стану.

Чиновника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, після перерахування підприємцем частини хабаря на вказаний правопорушником рахунок. На даний час службовій особі вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу».

Триває комплекс необхідних оперативних заходів та слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, а так само прохання надати таку вигоду для себе, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції)