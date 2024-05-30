У столиці затримали чоловіка, який пограбував мешканця Троєщини

Фігурант познайомився із потерпілим та запропонував йому влаштувати застілля. У подальшому порушник бризнув газовим балончиком в обличчя співрозмовнику та відібрав його мобільний телефон. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

На лінію 102 надійшло повідомлення від 34-річного мешканця Деснянського району про те, що його пограбував наглядно знайомий чоловік. Прибувши на місце події, співробітники поліції від заявника дізнались, що подія відбулась під час сумісного розпиття спиртних напоїв – зловмисник бризнув газовим балончиком потерпілому в обличчя та вихопив його мобільний телефон.

Оперативники територіального управління поліції провели комплекс розшукових заходів та невдовзі встановили місце знаходження фігуранта. Затриманим виявився раніше судимий 40-річний місцевий мешканець. З оселі слідчі вилучили газовий балончик, а гаджет правопорушник «продав з рук» за 2 500 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження речового доказу.

Слідчі Деснянського управління поліції, за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва, оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва