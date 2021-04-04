На строительстве школы в Одессе дельцы «распилили» 15,5 млн. гривен

Перед судом предстанет руководитель компании-подрядчика, которая строит школу на поселке Котовского.

В прокуратуре подозревают, что он с другими лицами присвоили 15,5 миллионов бюджетных денег.

По данным прокуратуры, подрядчик внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверную информацию об объемах и стоимости этих работ. В этом ему, возможно, помогали сотрудники компании, которая осуществляла технадзор.

Общая сумма убытков составила, как отметили в прокуратуре, 15,5 миллионов гривен. На эту сумму прокуроры предъявили гражданский иск в интересах государства.

Непосредственно подрядчика обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Это ч. 5 ст. 191 — присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, а также ч. 2 ст. 366 — служебный подлог.

Строительство школы на поселке Котовского

Отметим, речь идет о строительстве школы на поселке Котовского в границах улиц Марсельской, Академика Сахарова, Академика Заболотного и Семена Палия, которую заказала мэрия Одессы. Тендер в 2017 году выиграла компания «Магма Груп КР». Строительство она оценила в 177,2 миллиона гривен.

Непосредственно строительство школы начали в 2018 году. Тогда в мэрии сообщили, что новое учебное заведение будет 4-этажным, в нем разместят 33 учебных класса и сможет она принимать тысячу учеников. Построить школу планировали за год, а ввести в эксплуатацию — в 2020 году. Правда, этого пока не произошло.

Согласно данным единого веб-портала использования публичных средств, с 2017 по 2020 год заказчик, а это управление капитального строительства Одесского горсовета, перевело «Магма Груп КР» около 63 миллионов гривен. На сайте публичных закупок Prozorro указано, что в марте 2020 года УКС и подрядчик заключили дополнительное соглашение, которым определили дедлайн — конец 2021 года.

Уголовное дело

В опубликованных в судебном реестре материалах указано, что уголовное дело было открыто в 2019 году еще следственным управлением ГУНП. Причем изначально следовали подозревали, что к присвоению денег причастны не только подрядчик, а и должные лица управление капстроительства.

В рамках расследования провели осмотр места строительства, а также строительно-техническую экспертизу. 30 октября директору компании-подрядчика сообщили о подозрении. При этом в судебных документах указано, что подрядчик не выполнил работ на 17 миллионов.

В декабре 2020 года расследование перешло в региональное управление СБУ. В одном из постановлений касательно продления сроков досудебного расследования указано, что это произошло из-за неэффективного расследования следователей ГУНП. // Пушкинская