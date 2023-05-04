Ексвисокопосадовця МОЗ України судитимуть через незаконну реєстрацію лікарського препарату

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України за обвинуваченням у порушенні встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів (ч. 1 ст. 321-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та будучи співголовою Постійної робочої групи з розгляду проблемних питань державної реєстрації лікарських засобів, підписав рішення, яким рекомендував здійснити державну реєстрацію іноземного лікарського препарату.

Вказаний медичний препарат, виробником якого є одна з країн Східної Азії, застосовується при лікуванні застудних захворювань, а також для терапії COVID-19.

Ухвалюючи вказане рішення посадовець діяв всупереч негативному висновку уповноваженого державного органу у сфері державної реєстрації лікарських засобів – Державного експертного центру МОЗ України, відповідно до якого не рекомендовано приймати рішення про державну реєстрацію вказаного лікарського засобу, серед іншого через те, що в інших країнах його зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. До того ж, у КНР він належить до традиційної китайської медицини.

Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами центрального апарату СБУ.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура