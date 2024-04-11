На Сумщині за привласнення чужого майна судитимуть голову правління ОСББ

Слідчі Охтирського відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно голови правління одного з місцевих ОСББ за фактом привласнення та розтрати чужого майна, а також легалізації доходів на 642 тисячі гривень.

За даними слідства, обвинувачена, маючи доступ до банківських рахунків об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, де зберігались кошти мешканців для оплати житлово-комунальних послуг, діючи всупереч статуту, привласнила 642 тис. грн.

За отримані злочинним шляхом кошти жінка протягом 2022-2023 років придбала два автомобіля.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Оскільки зловмисниця переховується від органу досудового розслідування, її оголошено в міжнародний розшук.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області