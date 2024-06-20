На Вінниччині зловмисники створювали та поширювали порно, у тому числі дитяче

Організували протиправну діяльність двоє мешканців м. Жмеринка – 23-річні чоловік та жінка. Допомагала їм збувати заборонені фото та відеоролики 17-річна дівчина, також місцева жителька.

Правопорушники виготовляли порнографію, також й за участі неповнолітніх, та розповсюджували протиправний контент через месенджери, за що отримували до 2000 гривень за один відеоролик.

Викрили зловмисників слідчі слідчого управління, оперативники міграційної поліції та Управління карного розшуку за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. 14 червня двоє 23-річних правопорушників були затримані у процесуальному порядку.

Того ж дня за місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Усім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, а третій, неповнолітній – нічний домашній арешт.

Досудове слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення та усі потерпілі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області