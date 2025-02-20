На Вінниччині зупинили водія, який Їхав п’яним на викраденому авто

Слідчі Ладижина повідомили правопорушнику про підозру

Наразі раніше судимий підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За попередньою інформацією слідства, 18 лютого близько 23:00 правопорушник пошкодив вікно та проник до будинку. Там зловмисник виявив гроші та ключі від автомобіля Mitsubishi. Після злочину чоловік побачив на подвір’ї легковик, відімкнув його викраденим ключем та заволодів транспортним засобом.

По дорозі правопорушника зупинили працівники поліції за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти освідування, від чого останній відмовився.

Фігуранта доставили до підрозділу поліції для складання адміністративних матеріалів.

Як з’ясувалось, власник викраденого авто у час крадіжки був у будинку та не почув, що у приміщенні є стороння особа. Коли потерпілий прокинувся, то зрозумів, що його обікрали, та звернувся до поліції.

Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Речові докази вилучені.

40-річного раніше судимого за аналогічні злочину чоловіка затримано в процесуальному порядку.

Слідчі відділення поліції № 3 Гайсинського райуправління повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене повторно, поєднане з проникненням у приміщення).

Також розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка).

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області