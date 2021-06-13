На Волині 13-річна дівчинка народила від 63-річного вітчима-ґвалтівника

На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчірку, яка згодом народила від нього дитину.



Як повідомили у п’ятницю, 11 червня, у Волинській обласній прокуратурі, за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в’язниці.

“Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину”,— розповіли у прокуратурі.

Інформацію про волинянина, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. // Діло